Auftritt in TV-Sendung – Zwei Basler revolutionieren die Welt der Ausstellungen Jana Kalbermatter und Louis Moser stellen ihr neuartiges Audiosystem bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» vor und hoffen so auf einen Finanzierungsschub für ihren Dojo-Stick. Julia Konstantinidis

Um mit dem Dojo-Stick neuartige Ausstellungserlebnisse zu ermöglichen, haben Jana Kalbermatter und Louis Moser eine eigene Firma gegründet. Foto: Pino Covino

Die zwei Löwinnen und die drei Löwen hören staunend zu. Was Jana Kalbermatter und Louis Moser ihnen präsentieren, klingt fantastisch: Ein Audiosystem, das ganz ohne Kopfhörer auskommt und in einer Ausstellung von selbst erkennt, vor welchem Exponat man steht – und subito die entsprechenden Informationen dazu liefert.

Die Walliserin, die seit zehn Jahren in Basel lebt, und ihr Partner versuchen am kommenden Dienstagabend, in der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ einen der fünf Investoren von ihrer Entwicklung zu überzeugen und 200’000 Franken zu erhalten, um ihre Geschäftsidee weiter voranzutreiben. Denn damit haben sie es schon weit gebracht. Ein Prototyp des Dojo-Sticks ist vorhanden. Jetzt soll die erste Serie der Geräte, die mit Knochenschall funktionieren – man hält sich den Stab wie ein Telefon an die Wangenknochen –, produziert werden. Deshalb nehmen sie an der Sendung teil und stellen sich den Fragen der Investoren, die ihr Start-up genau unter die Lupe nehmen.