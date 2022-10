Inflation, Energiekrise, Corona: Es ist keine einfache Zeit, in der Tobias Mingramm und Tim Peters im Oktober ihr neues Lokal eröffnen. Doch die beiden glauben fest an ihr Erfolgsrezept.

Zwei Basler Gastronomen gehen mit «Kuni & Gunde» an den Start

Herr Mingramm, Herr Peters, Sie eröffnen Mitte Oktober Ihr neues Lokal «Kuni & Gunde». Dabei verfolgen Sie ein eigenwilliges Konzept. Doch zuerst – was wird auf der Speisekarte stehen?

Tim: Wir bieten bunt belegte Brötli mit Fleisch, Fisch, vegetarischem und veganem Belag an. Das Brot haben wir zusammen mit Löwebrot in der Aktienmühle entwickelt. Daneben gibt es Eintöpfe, Schöpfgerichte, Suppen, nachmittags Kuchen und Minidesserts. Am Abend wird es kleine Teller geben, sogenannte «medium sized plates», etwas zwischen Vorspeise und Hauptgang. Wichtig ist uns der regionale und saisonale Aspekt, gerade auch bei den Getränken, etwa dem Wein aus dem Dreiländereck oder dem Bier aus der Volta-Bräu-Brauerei.