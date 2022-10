Industriemuseum Waldenburgertal – Zwei Ausstellungen zeigen die Geschichte eines Tals Am kommenden Freitag eröffnet das Industriemuseum in Niederdorf zwei neue Ausstellungen. Gezeigt werden vielerlei Artefakte der örtlichen Industrie. Linus Schauffert

Die beiden neuen Ausstellungen im Industriemuseum Waldenburgertal ermöglichen Einblicke in die Vergangenheit. Foto: Fritz Degen

Der Verein IMW Forum feiert am 14. Oktober sein Jubiläum mit der Eröffnung zweier neuer Sonderausstellungen im Industriemuseum Waldenburgertal. «Zeichen und Spuren der Zeit» und «Heimatkunde Niederdorf in 3-D» zeigen Artefakte aus der Industriegeschichte der Region.

«Die Stiftung Industriemuseum Waldenburgertal wurde ins Leben gerufen, um Gegenstände unter anderem aus der Uhrenindustrie sicher- und ausstellen zu können», sagt Fritz Degen, Präsident des Vereins IMW Forum. So zeige die Ausstellung «Heimatkunde Niederdorf 3-D» hauptsächlich Fundstücke, die aus der unmittelbaren Umgebung Niederdorfs stammen.

Die Uhrenfabriken des Tals

«Zeichen und Spuren der Zeit» hingegen präsentiert Artefakte aus dem gesamten Waldenburgertal. Darunter beispielsweise Werkzeuge aus dem Bergsturz Dielenberg, Fundstücke aus der Römerzeit und natürlich mechanische Teile aus den Uhrenfabriken des Tals, welche die örtliche Industrie prägten wie nichts anderes.

Das Industriemuseum Waldenburgertal befindet sich im Pavillon bei der Mehrzweckhalle Niederdorf und öffnet seine Türen am Freitag um 19 Uhr. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag sind die Ausstellungen jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet – nach dem Eröffnungswochenende dann nur noch am ersten Samstag eines jeden Monats von 10 Uhr bis 15 Uhr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.