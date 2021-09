Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Zwei auffällige Frisuren und ein paar Vermisstmeldungen Andy Pelmard und Tomas Tavares fallen nicht nur mit ihrer Haarpracht auf – Pajtim Kasami ist beim 1:1 in Lugano einer von mehreren ungenügenden Basler Offensivspielern. Oliver Gut , Dominic Willimann

Bringt ab der 63. Minute auf besondere Art Volumen ins Basler Spiel: Tomas Tavares. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Heinz Lindner: 5

Hat bis kurz vor dem Pausenpfiff nichts Grosses zu klären, ehe er mit einer starken Intervention den vergessen gegangenen Abubakar am Ausgleich hindert. Macht es dann auch gut gegen Guidotti und Custodio (55.), ehe er von Abubakar geschlagen wird.

Michael Lang: 4

Offensiv ist er bemüht, ohne wirklich etwas zu bewirken. Und defensiv ist meistens auf ihn Verlass – so auch in der 43. Minute, als er einen Schussversuch Abubakars blockt. Insgesamt bleibt der Eindruck derselbe wie in den Spielen zuvor: Lang hat Luft nach oben.