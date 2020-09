Der Landrat im Kongresszentrum Basel: Zuweilen gehen die Landratsmitglieder mit der Präsenzpflicht gar locker um. Bild: Dominik Plüss

An der Landratssitzung vom 24. September 2020 hatte ich eine dringliche Resolution eingereicht, in welcher ich das Parlament auffordern wollte, sich beim Bundesrat und den SBB dafür einzusetzen, dass der Betrieb des Bahnersatzbusses auf der Strecke der S9/des Läufelfingerlis und der Ausfall des Flugzuges von Pratteln nach Zürich-Kloten nicht über den Fahrplanwechsel hinaus dauert. Der Dringlichkeit wurde am Morgen ohne Gegenstimme zugestimmt, also fand gleich nach der Mittagspause die Beratung meiner Resolution statt.