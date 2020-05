Flieger sollen wieder abheben – Zutritt zum Euro-Airport nur noch mit Maske Der Flughafen bereitet sich auf die Rückkehr der Passagiere vor. Wer von Basel aus abheben will, sollte unbedingt einen eigenen Gesichtsschutz mitbringen. Simon Bordier

Der Euro-Airport wird hauptsächlich von Billigfluglinien angeflogen. Foto Andreas Frossard

Rote Punkte wo man hinschaut: Die allermeisten Flüge am Euro-Airport (EAP) sind derzeit annulliert, nur ganz vereinzelt Verbindungen werden aufrecht erhalten. Von den drei Bereichen für die Sicherheitskontrolle der Passagiere ist denn auch nur ein einziger geöffnet. Durch die Grenzschliessungen zahlreicher Staaten ist der Reiseverkehr praktisch zum Erliegen gekommen.

Doch folgt man den Ausführungen des EAP, dürfte sich die Situation in den nächsten Monaten ändern. Man bereite sich auf die Rückkehr der Passagiere vor, lässt der EAP in einer Mitteilung vom Montag wissen. Hintergrund seien die Lockerungen der Corona-Massnahmen in der Schweiz und in Frankreich am 11. Mai. «Mehrere Länder und die EU denken über eine Wiedereröffnung der Grenzen nach.»

Zutritt nur mit Maske

Am binationalen Flughafen werden für die Rückkehr der Passagiere diverse Vorkehrungen getroffen. So gilt am EAP künftig ein Maskenobligatorium: Wer keine Schutzmaske trägt, darf sich nicht auf dem Flughafen bewegen. Passagieren wird dringend empfohlen, einen eigenen Gesichts- und Nasenschutz mitzubringen. Denn derzeit gebe es am Flughafen keine Verkaufspunkte für Masken, wie Flughafensprecher Stefan Wyer auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Man versuche diesbezüglich noch an möglichen Lösungen.

Bei anderen Hygienemassnahmen hat der Flughafen aber vorgesorgt: Es werden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt; Plexiglasscheiben trennen die Angestellten hinter den Schaltern und die Passagiere davor; hinzu kommen Abstandsmarkierungen und Absperrbänder «an allen Orten, an denen es zu Ansammlungen von Personen kommen kann», wie der EAP schreibt.

Der binationale Flugahfen will mit diesen Massnahme sowohl den Vorgaben der französischen Gesundheitsbehörden als auch jenen des Bundesamts für Gesundheit in der Schweiz nachkommen. «Wir werden vermutlich noch lange nicht die Passagierzahlen von Ende 2019 erreichen», wird der Direktor des EAP in der Mitteilung zitiert. Doch dies bedeute nicht, dass man nicht weiter an der Attraktivität des Flughafens arbeite.