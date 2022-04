Oligarchen-Jets in Basel und Genf – «Zustand der Flugzeuge droht sich schnell zu verschlechtern» In der Schweiz sind russische Jets blockiert. Wegen der Sanktionen dürfen sie eigentlich nicht instand gehalten werden. Doch die Branche und der Bund sind unsicher, was genau erlaubt ist. Die zehn wichtigsten Punkte. Simon Bordier

Im Schweizer Zollsektor des Basler Flughafens wurde eine beige-braune Boeing gesichtet, die dem Oligarchen Roman Abramowitsch zugeschrieben wird. Foto: Lucia Hunziker

Wie viele russische Flugzeuge stecken in der Schweiz fest?

Laut Christian Schubert, Pressesprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl), sind derzeit zwei Jets russischer Herkunft in der Schweiz blockiert. Beide Maschinen seien am Flughafen Genf gegroundet. Gemäss Recherchen des Schweizer Fernsehens SRF sitzen zudem rund ein halbes Dutzend Privatjets am Basler Euro-Airport fest, darunter eine umgebaute Boeing, die dem bekannten russischen Oligarchen und Chelsea-Fussballclub-Besitzer Roman Abramowitsch zugeschrieben wird. (Mehr zu den gestrandeten Jets erfahren Sie in diesem Artikel).