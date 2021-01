Chaos beim Basler Impfzentrum – Zustände wie im Skigebiet Keine Abstände, Drängelei, zu viele Menschen: Das Basler Impfzentrum erlebte einen ersten Tag mit beinahe maximaler Auslastung. Das offenbarte schonungslos die Mängel in der Organisation. Alexander Müller

Grosser Ansturm auf das Impfzentrum am Dienstag: Wer reinwollte, musste die Ellenbogen ausfahren.

Es waren unglaubliche Szenen, die sich Dienstag vor dem Impfzentrum am Basler Messeplatz abspielten: Vor dem Eingang drängelten sich die Senioren dicht an dicht in Richtung Eingang. In der chaotischen Warteschlange, wenn dieses Wort hier überhaupt angebracht ist, hielten die Impfwilligen während grosser Teile des Tages keine Abstände ein, wie der BaZ mehrere Augenzeugen berichteten. Einer von ihnen war Marcel Wegmüller, der am Vormittag seine 88-jährige Mutter zum Impfzentrum begleitete. Die Menschenkette habe sich vom Eingang des Impfzentrums bis zur Clarastrasse erstreckt. Wegmüller und seine Mutter haben sich hinten angestellt – und dann lange gewartet. Eigentlich hätte die 88-Jährige einen Termin um 11 Uhr gehabt. Um 11. 30 Uhr standen sie noch immer weit vom Eingang entfernt.