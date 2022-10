Tournee 2022 – Zuschauerrekord beim Jugendzirkus Robiano Der Jugendzirkus Robiano vermeldet einen Zuschauerrekord für die Tournee 2022. Rund 3350 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Aufführungen besucht. Woran dies liegen könnte, erklärt Robiano-Sprecher Tobias Bossard. Tobias Burkard

Die jungen Artistinnen und Artisten begeisterten das Publikum mit ihrem Programm «Lost & Found» und ernteten viel Applaus. Foto: Jugendzirkus Robiano

25 Vorstellungen in vier Kantonen und sieben Gemeinden in einer Zeitspanne von nur zwei Wochen. Wie der Jugendzirkus Robiano in einer Medienmitteilung bekannt gibt, war die Tournee 2022 ein voller Erfolg. Dieses Jahr seien so viele Leute wie noch nie in das blaue Zirkuszelt gekommen: Rund 3350 Personen besuchten die Aufführungen. Das ist deutlich mehr als in den beiden Corona-Jahren zuvor, aber auch mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017 (3317).

Für die Aufführungen ging es nach Arlesheim, Zug, Vordemwald, Sissach, Basel, Reinach und Oberwil. Das Zelt mit den 180 Plätzen sei laut der Mitteilung mehrmals bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen, etwa beim Heimspiel in Arlesheim, in Basel oder in Oberwil. Auch die Vorstellungen in Vordemwald (AG) – der Zwischenstation auf dem Weg von Zug zurück in die Region Basel – waren gut besucht. In Vordemwald hat das Fernsehen live über den Robiano und die Zirkusfamilie berichtet. «Der Auftritt im TV war auch ein Highlight der diesjährigen Tournee», so Robiano-Sprecher Tobias Bossard

Freier Eintritt

Für die hohen Zuschauerzahlen könnte es laut Bossard mehrere Gründe geben. Zum Beispiel sei ein Nachholeffekt nach den Corona-Jahren möglich. «Zudem haben wir in diesem Jahr die Marketinganstrengungen verstärkt», so Bossard. Ein weiterer Grund für die hohen Zuschauerzahlen könnten wohl die milden Temperaturen gewesen sein. «Das Wetter war mehrheitlich auch ideal für die Zirkusfamilie», sagt Tobias Bossard. «Der Robiano zieht während der Herbstferien mit Traktoren, Zelt und Zirkuswagen von Ort zu Ort und schlägt jeweils für zwei oder drei Nächte sein Lager auf», erklärt Bossard.



Nach alter Gauklertradition verlangt der Zirkus keinen Eintritt. Wie er trotzdem überleben kann, erklärt Bossard folgendermassen: «Insgesamt finanziert sich der Jugendzirkus Robiano durch Austrittskollekten, Elternbeiträge (Mitgliederbeiträge für die Kinder/Artisten) und Vermietungen der Zelte (ausserhalb der Tournee) rund zur Hälfte selbst.» Der andere Teil der Kosten würde durch Gönnerbeiträge von Privaten, Firmen, Gemeinden, Kantonen und Stiftungen getragen. Ohne diese Unterstützung könnte der Robiano nicht überleben, trotz einem riesigen ehrenamtlichen Einsatz von ganz vielen Beteiligten

Fehler gefunden?Jetzt melden.