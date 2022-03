Times veröffentlicht Schreiben – Zurückgetretener US-Staatsanwalt: Trump hat «zahlreiche» Verbrechen begangen

Rücktrittsschreiben veröffentlicht – Zurückgetretener US-Staatsanwalt: Trump hat «zahlreiche» Verbrechen begangen Ein ehemaliger Anti-Mafia-Staatsanwalt aus Manhattan, der die Finanzgeschäfte von Donald Trump untersuchte, hat in einer Rücktrittserklärung geschrieben, dass er glaubt, der Ex-Präsident sei «zahlreicher Straftaten schuldig.»

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte strafrechtliche Ermittlungen zum Geschäftsgebaren des Trump-Konzerns geführt. Es wurde Anklage gegen die Trump Organization und deren Finanzchef Allen Weisselberg (im Bild im Hintergrund) wegen Steuerbetrugs erhoben. Im Bild: Ivanka, Donald und Donald jr. Trump. Foto: Evan Vucci (AP/Keystone)

Der US-Staatsanwalt Mark Pomerantz ist nach eigenen Angaben wegen der ausbleibenden Strafverfolgung von Ex-Präsident Donald Trump zurückgetreten. Pomerantz, der Ermittlungen in New York zu Trumps Finanzen geleitet hatte, warf dem Ex-Präsidenten vor, «zahlreicher Straftaten schuldig» zu sein, wie aus seinem am Mittwoch von der «New York Times» veröffentlichten Rücktrittsschreiben hervorgeht. Die Entscheidung des neuen Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, die Strafverfolgung nicht fortzusetzen, stehe «im Widerspruch zum öffentlichen Interesse», schrieb Pomerantz.

Der Staatsanwalt war am 23. Februar zusammen mit Carey Dunne zurückgetreten, die gemeinsam mit ihm die Ermittlungen gegen Trump geleitet hatte. Sie waren dem Vorwurf nachgegangen, Trump habe systematisch Vermögenswerte zunächst überbewertet, um sich Kredite zu sichern, und sie dann unterbewertet, um Steuern zu minimieren. «Das Team, das gegen Herrn Trump ermittelt hat, hegt keine Zweifel daran, dass er Verbrechen begangen hat», schrieb Pomerantz.

Die Ermittlungen waren von Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance eingeleitet worden. Vance war im Januar durch Alvin Bragg ersetzt worden. Diesem warf Pomerantz nun vor, die Ermittlungen nicht weiter zu verfolgen.

Im Kreuzfeuer der Kritik: Alvin Bragg, jetzt Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, hat zwei hochangesehene Mitarbeiter verloren. Foto: Craig Ruttle (AP/Keystone)

Als Dunne und Pomerantz im Februar zurücktraten, sagte ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts, die Untersuchung sei noch «im Gange». Die «New York Times» berichtete, Bragg habe seinen Mitarbeitern gesagt, der Fall könne nur weitergehen, sollte es neue Beweise geben oder sich jemand aus Trumps Umfeld dazu entschliessen, gegen den Ex-Präsidenten auszusagen.

Diese Haltung werde «alle zukünftigen Aussichten, dass Herr Trump für das kriminelle Verhalten, das wir untersucht haben, strafrechtlich verfolgt wird, zunichte machen», kritisiert Pomerantz in seinem Rücktrittsschreiben. Der 75-jährige republikanische Ex-Präsident ist wegen seiner Geschäftspraktiken bislang persönlich nicht angeklagt worden. Er hatte die Vorwürfe wiederholt als «politische Hexenjagd» demokratischer Staatsanwälte bezeichnet.

pe/bfi

AFP

