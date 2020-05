Restaurants öffnen wieder – Angst und Besorgnis haben im Baselbiet keinen Platz In Liestal haben die Restaurants und Beizen seit Montag wieder offen. Trotz des schlechten Wetters sind die Lokale gut besucht; sorgen mag sich niemand. Benjamin Wirth

Das Restaurant zum Bären war am Montag den Umständen entsprechend gut gefüllt. Nicole Pont

Vor den Lokalen in der Rathausstrasse stellt das Servicepersonal um 10 Uhr Tische und Stühle auf. In den Kleider- und Schuhläden wird wieder eingekauft. Das Stedtli beginnt an diesem Montag wieder vorsichtig zu leben. Die Sonne blitzt zwar nur selten zwischen den Wolken hervor, doch ist ein Hauch von Normalität deutlich spürbar. Vielleicht liegt es am frühlingshaften Wind, der durch die Gassen weht – vielleicht an den Passanten. Die Menschen grüssen freundlich – fast häufiger als zur Zeit vor Corona, so scheint es. Ab und zu zwar einige unsichere Blicke, aber die Stimmung ist gut.