Der 39. Basler Stadtlauf – Über 7000 Läuferinnen und Läufer verzaubern die Innenstadt Der Basler Stadtlauf ist Geschichte – und von der Teilnehmerzahl her wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Da auch das Wetter mitspielte, war Laufspass für Gross und Klein garantiert. Daniel Schmidt

Für den diesjährigen Stadtlauf gingen bei den Organisatoren 8077 Anmeldungen ein. Foto: Lucia Hunziker

Es war eine angenehme Brise, die an diesem Abend durch die Basler Innenstadt wehte. Sie war zwar stark genug, um den Zielbogen beim Marktplatz während eines Rennens kurzzeitig zum Einsturz zu bringen, hinderte aber die Läuferinnen und Läufer nicht daran, ihre gewünschte Leistung abzuliefern. Und sie sorgte mit acht Grad Celsius für milde Temperaturen. «Wir hatten grosses Wetterglück», konstatiert der OK-Präsident des Stadtlaufs, René Bänziger, im Nachhinein zufrieden.

Mit dem Familienlauf ging der Basler Stadtlauf los. Foto: Lucia Hunziker

Neben dem Wetter waren auch die Streckenverhältnisse eines Stadtlaufs würdig: Alle Baustellen, die Teile des Weges behindert hatten, wurden von den zuständigen Unternehmen rechtzeitig beseitigt. Für eine reibungslose Durchführung des Wettkampfes war dies essenziell, wie Bänziger betont: «Wir wollten keinen Hindernislauf.»

Den Anfang auf dieser slalomfreien Laufstrecke machten um 16.45 Uhr dann die Familien. Auch im zweiten Jahr seiner Durchführung habe der Familienlauf für grosse Begeisterung gesorgt, sagt Bänziger: «Es hatten sich fast 500 Familien angemeldet.» So gingen allein in dieser Kategorie 1500 Personen an den Start.

Sieger aus dem Tessin

Nach den Familien kamen die verschiedenen Altersklassen der Schülerinnen und Schüler bis zur U-12 an die Reihe, die allesamt jeweils eine Strecke von einem Kilometer absolvierten. Die Athletinnen und Athleten aus der U-14/16-Kategorie mussten anschliessend mit 3,25 Kilometern eine dreimal so lange Distanz zurücklegen. Die nächsten Läuferinnen und Läufer gehörten der Nachwuchs-Elite an und rannten 2,5 Kilometer.

Die Frauen bei der Startlinie beim Münsterplatz. Foto: Lucia Hunziker

Im folgenden Wettlauf begaben sich die U-18-Junioren und Männer bis 30 an die Startlinie beim Münsterplatz, um ihre erste Runde von insgesamt 2,5 zu absolvieren. Gesamtsieger in dieser Kategorie wurde der 26-jährige Tobia Pezzati, der für die Strecke eine Zeit von 16 Minuten und 17 Sekunden benötigte. Nach dem Rennen gab sich der Tessiner, der für den Leichtathletik-Club Atletica Mendrisiotto an den Start geht, erleichtert: «Lange bin ich in der Spitzengruppe mitgelaufen. Dann habe ich mich absetzen können.» Diese Führung gab er bis zum Schluss nicht mehr ab. Es sei seine erste Teilnahme am Basler Stadtlauf, sagt Pezzati. «Meine Freundin wohnt aber in Basel.» Dass dabei gerade der erste Platz herausgeschaut habe, sei für ihn ein enormer Motivationsschub. Auch im Hinblick auf die Zukunft: Pezzatis Traum ist es, eines Tages an einer Leichtathletik-EM teilzunehmen.

Unter der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung rennt die Nachwuchs-Elite der Männer durch. Foto: Lucia Hunziker

Als Nächstes waren aus diesen Altersklassen die Frauen dran, die dieselbe Strecke zurücklegen mussten: In dieser Kategorie triumphierte bei den U-18-Juniorinnen die 14-jährige Fiona von Flüe aus Cham, die nach dem Rennen Rede und Antwort stand: «Mit einem Sieg hier habe ich nicht gerechnet.» Umso schöner sei es, dass es bei ihrer ersten Teilnahme beim Stadtlauf gleich mit dem Sieg in ihrer Alterskategorie funktioniert habe. Beim TV Cham bereitet sich die 14-Jährige in einer kleinen Gruppe auf solche Wettkämpfe vor und versucht, mit jeder Teilnahme ihren Erfahrungsschatz zu erweitern.

Leichter Teilnehmerzuwachs

Mit den Läufen der Männer zwischen 35 und 40, den Frauen ab 35 und den Männern ab 45 ging dieser 39. Basler Stadtlauf schliesslich zu Ende. In seinem Schlussfazit bezeichnet René Bänziger die diesjährige Ausgabe als vollen Erfolg. Insgesamt 8077 Anmeldungen seien eingegangen. Davon gingen 7043 Personen an den Start.

Die Sieger im Gesamtklassement Infos einblenden Im Gesamtklassement der Männer setzte sich der 26-jährige Tobia Pezzati mit einer Zeit von 16:17,4 Minuten an die erste Stelle und verwies den 21-jährigen Jonas Dardel (16:22,7 Minuten) und den 30-jährigen Omar Tareq (16:23,7 Minuten) auf die Plätze zwei und drei. Bei der Gesamtwertung der Frauen konnte die 23-jährige Céline Kaiser ihren ersten Platz aus dem Vorjahr mit einer Zeit von 18:09,7 Minuten souverän verteidigen. Das Podest komplettieren die 27-jährige Anna Zehnder (18:33 Minuten) und die 30-jährige Priska Auf der Maur (18:39,2 Minuten). (dsc)

Im Vergleich zum letzten «regulären» Wettkampf 2019 konnten die Organisatoren sogar einen leichten Teilnehmerzuwachs verzeichnen, was im Schweizer Vergleich nach der Pandemie unüblich sei. 2020 konnte die Veranstaltung gar nicht stattfinden, im letzten Jahr nur unter der Einhaltung strenger 3-G-Regeln. Den Grund für diese schmale Steigerung sieht Bänziger primär darin, dass es den meisten Teilnehmenden vor allem um das Dabeisein und die Stimmung gehe. Es sei einzigartig, in der Nacht durch die mit Weihnachtslichtern geschmückte Innenstadt zu rennen. «Das ist unser Erfolgsrezept.»

Zahlreich im Einsatz: Die Läufer aus der Altersklasse 35 bis 40. Foto: Lucia Hunziker

Ein Erfolgsrezept, das auch im Jubiläumsjahr 2023 zum Tragen kommen soll. Die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Stadtlaufs solle etwas ganz Besonderes werden, verspricht Bänziger. Er betont aber auch, dass sich an der Strecke und den Kategorien nichts ändern wird. «Alles andere ist noch nicht spruchreif.» Was dabei herauskommt, wird am 18. November 2023 zu sehen sein, wenn der nächste Basler Stadtlauf auf dem Programm steht.

Auch wenn alle für sich selbst rennen, steht beim Stadtlauf auch das Beisammensein im Vordergrund. Foto: Lucia Hunziker

