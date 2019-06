Zurück zum einfachen Leben

Zwei Männer, eine Leidenschaft. Die Faszination für das «Simple Life», das einfache Leben also. Und dieses verwirklichen sie in ihrer Wahlheimat Wallis. Nicht nur für sich, sondern für alle, die sich danach sehnen.

ProJacks – so nennen Reto Gilli und Daniel Wunderlin ihre Idee. Oder vielmehr ihr Abenteuer. Gilli weilte mehr als zehn Sommer in Kanada. Dort half er beim Blockhausbau mit und unternahm viele Touren in der Wildnis. Deren fesselnde Wirkung war der Ursprung seiner Begeisterung für das «Simple Life». Die Wintermonate verbrachte er jeweils in Zermatt und leitete dort über zehn Jahre lang das Iglu-Dorf, packte aber auch kräftig zu. «Ich liebe es, die Natur tagtäglich zu spüren», sagt er. Einer der Gründe, warum der gebürtige Luzerner das Wallis zu seinem Zuhause gemacht hat. Mittlerweile wohnt er mit seiner Familie in einem Chalet in Unterbäch. Daniel Wunderlin teilt diese Faszination für die Natur. Und so zog es ihn vor Jahren auch ins Zermatter Iglu-Dorf, wo er Reto Gilli kennenlernte. Wunderlin ist auch leidenschaftlicher Fischer, bricht regelmässig nach Alaska und Skandinavien auf. Der Allrounder hilft dort bei Renovationen von alten Blockhäusern und arbeitet als Outdoor Guide. Überhaupt ist er ein begeisterter Reisemensch. Als Ausgleich findet er Ruhe in den Blockhütten. Beispielsweise in derjenigen in Unterbäch. Apropos – dass der Aargauer im Wallis wohnt, hat er Amor zu verdanken. Denn während seiner Zeit in Zermatt begegnete er der grossen Liebe.