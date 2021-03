Ethnologie trifft Kunst – Zurück in die Wunderkammer Im Ausstellungsprojekt «Making the World» setzen das Basler Museum der Kulturen und das Kunstmuseum Basel diverse Weltkulturen zueinander in Beziehung. Man darf sich fragen: Sind diese Welten überhaupt verschieden? Vivana Zanetti

Der Apostel Jakobus der Ältere in einem Gemälde von El Greco (Schule) gegenüber dem Rednerpult «teket» aus Papa-Neuguinea. Foto: © 2021 Museum der Kulturen Basel

Was verbindet Paul Klee mit dem pazifischen Inselgebiet Mikronesien? Wie kommt der Riese Christophorus, Schutzpatron der Reisenden, ins Museum der Kulturen? Ab dem 26. März trifft man hier in der Ausstellung «Gelebte Welten» ganz unerwartete Werke an. «Gelebte Welten» ist der erste Teil der Ausstellung «Making the World». Es handelt sich um eine Kooperation mit dem Kunstmuseum Basel, wo ab November der zweite Teil der Ausstellung zu sehen ist, dann unter dem Titel «Spirituelle Welten» .

In «Making the World. Gelebte Welten» werden Kunstwerke ihrer «gewohnten» Umgebung entrissen: Werke aus dem Kunstmuseum, dem MKB und dem Schaulager treten zueinander in Beziehung. Auf diese Weise sollen oberflächliche Unterteilungen und Zuordnungen der Werke zur Diskussion gestellt werden.