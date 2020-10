Basketballer nach Quarantäne – Zurück in der neuen Normalität Mit Verspätung nimmt der A-Ligist Starwings am Samstag die Meisterschaft auf. Nach Corona-Fällen im Team und einer zehntägigen Quarantäne hoffen die Baselbieter, das Schlimmste überstanden zu haben. Dominic Willimann

Joël Fuchs steigt mit den Starwings unter besonderen Vorzeichen in die Spielzeit 2020/21. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Es waren lange Tage. Tage des Wartens. Tage des Daheimseins. Tage des sich Fithaltens. Und zu Beginn auch Tage des Arbeitens. Zumindest bei Pascal Donati, dem Mann, der beim Baselbieter Basketballclub Starwings so ziemlich alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Und so nutzte er seine ersten drei Tage der zehntägigen Quarantäne, um Pendenzen von seinem Berufsleben und vom Basketball aufzuarbeiten. Täglich sei er von 7.30 Uhr bis 20 Uhr damit beschäftigt gewesen, «dabei führte ich jeweils zwischen 35 und 50 Telefonate».

Inzwischen ist Donati diesen speziellen Alltag los und zurück in der neuen Normalität. Wie seit Mittwoch das gesamte Team des Baselbieter A-Ligisten. Weil nicht alle die Quarantäne zur selben Zeit antreten mussten, fehlte zur Wiederaufnahme des Trainings am Montag auch Trainer Dragan Andrejevic. Klar, dass Donati übernahm und die Spieler zum Schwitzen brachte.