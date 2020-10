Drummeli im Küchlin – Zurück an alten Wirkungsort Das Fasnahcts-Comité hat entschieden: Das Drummeli findet wieder im Küchlin-Theater statt. 390 Zuschauer sind pro Abend zugelassen. Dominik Heitz

Von 1914 bis 1992 war das Küchlin-Theater dem Drummeli eine Heimat. Jetzt kehrt Basels grösste Vorfasnachtsveranstaltung wieder dorthin zurück.

Lange hatte das Fasnachts-Comité überlegt, wo es sein Drummeli in Zeiten von Corona stattfinden lassen soll: im Musical-Theater, das in den letzten neun Jahren dem Drummeli als Heimat gedient hat, oder vielleicht in der Event-Halle der Messe Basel? Nun hat das Comité entschieden: Das Drummeli soll im Küchlin-Theater stattfinden. Damit kehrt es an einen seiner alten Veranstaltungsorte zurück. Denn von 1914 bis 1992 war dort die grösste Vorfasnachtsveranstaltung über die Bühne gegangen, dann wechselte sie in den grossen Saal der Messe Basel und schliesslich ins Musical-Theater.

Im Küchlin-Theater in der Steinenvorstadt soll das Drummeli vom 6. bis 12. Februar 2021 stattfinden. Rund 390 Besucherinnen und Besucher sind pro Abend zugelassen. Die Vorstellungen dauern jeweils 90 Minuten ohne Pause. «Denn eine Pause mit Verpflegung ist unter den aktuellen Umständen leider nicht möglich», teilt das Comité mit. Ein Schutzkonzept mit entsprechender Maskenpflicht sei vorhanden. Geplant sind aktuell neun Cliquenauftritte, sieben Rahmestiggli und sechs Schnitzelbänke pro Abend. (hei)