Der Club der Gentlemen – Zur Frage, ob der Mann der Frau in den Mantel helfen soll Herren alter Schule haben es nicht immer einfach. Galanterie legen Frauen heute oft als Bevormundung aus. Dominik Heitz

In den Mantel helfen? Die einen Frauen schätzen es, die anderen lehnen es ab. Foto: Getty Images/Image Source

Die Tür aufhalten, in den Mantel und aus dem Auto helfen? Was vor Jahrzehnten an Galanterien noch als selbstverständlich galt, kann für einen Mann von heute, der sich an das Benehmen eines Mannes von damals hält, mit Enttäuschung enden. Denn eine Frau von heute verhält sich nicht mehr wie eine Frau von damals.