Life&Style: Der Co-Ords-Trend – Zur Feier des Tages ein Zweiteiler Heute im Streetstyle-Check: Courage aus Basel. Julia Gisi

«Es ist mein letzter Schultag – und ich bin so glücklich»: Courage. Foto: Dominik Plüss

Der Begriff «Co-Ords» entstammt – wie so viele andere in der Welt der Mode auch – der englischen Sprache; genauer dem Wort «coordinate», was in etwa so viel wie «koordinieren» oder «aufeinander abstimmen» bedeutet: Umgemünzt auf die tatsächlichen Kleider, beschreibt er also nichts anderes als optisch aufeinander abgestimmte Zweiteiler. Seien es ein Paar locker fallende Hosen und ein Crop-Top in demselben Muster oder ein Mini-Jupe mit einem Jacket in der gleichen Farbe. Der Vorteil: Ohne viel Aufwand sieht das Outfit immer sehr harmonisch aus, ist gleichzeitig aber versatiler als beispielsweise ein Jumpsuit oder ein Kleid. Insbesondere in angelsächsischen, von Social-Media-Plattformen wie Instagram und Tiktok beeinflussten Spähren ist das Phänomen der Co-Ords zum grossen Trend geworden.