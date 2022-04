Banntagsmedaille – Zuprosten am Znünihalt Der Liestaler Banntag ist zurück. Da darf die Handschrift des Künstlers nicht fehlen. Daniel Aenishänslin

Banni Lieschtler (links) und seinen Freund Tradi Tion stossen mit einem gespritzten weissen und einem roten Muff an. Die neue Liestaler Banntagsmedaille von Jürg Widmer ist da. Foto: zVg

Endlich wieder Banntag in Liestal. Und pünktlich zum gesellschaftlichen Traditionsanlass vom 23. Mai erscheint die neue Banntagsmedaille des Seltisberger Künstlers Jürg Widmer, selbst ein Banntägler seit seinem siebten Lebensjahr. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie lautet das Motto 2022 «Endlich wieder ä Garnitur». Thematisiert wird der legendäre Znünihalt der vier Banntagsrotten. Er ist ein Highlight auf dem Weg am Liestaler Bann entlang.

Weiter nach der Werbung

Entsprechend zeigt die Medaille den Banni Lieschtler und seinen Freund Tradi Tion, die durch alle Banntagsgeschichten der Medaillenserie führen, wie sie glücklich mit einem gespritzten Weissen und einem roten Muff unter den spriessenden Frühlingsbäumen im Wald anstossen. Dazu wird Schüblig mit Brot und Senf gereicht. Der Banntag-Fachmann nennt diese Kombination eine Garnitur. Davon ist das aktuelle Motto abgeleitet.

Präsentation mit Apéro

Die offizielle Präsentation der Banntagsmedaille findet statt am Freitag, 29. April, um 20 Uhr im Atelier von Jürg Widmer am Benzburweg 20a in Liestal (Hanroareal). Die nummerierte und limitierte Banntagsmedaille kann auch am Banntag selbst zwischen 6.30 und 7.45 Uhr im Stedtli in der Salzgasse erworben werden. Es sind weitere Medaillen für die nächsten sieben Jahre geplant. Ihr Sujet widmet sich stets einem Aspekt des Banntags. «Im Kopf habe ich die ganze Geschichte schon parat», so Widmer.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.