Senfkorn – Zunge, Olivenöl, Minze, Peperoncino Reise- und Ferienerinnerungen sind meistens auch Rückblicke auf kulinarische Erlebnisse. Wir erinnern uns gerne an ein spezielles Gericht, an einen liebenswürdigen Wirt oder an ein originelles Lokal. Heinz Eckert

Oft fällt uns schneller ein, wo wir letztes Jahr diese spezielle Gemüsesuppe mit der Wurst gegessen haben, als wo uns uns die Kassettendecke einer berühmten Basilika beeindruckt hat. Santa Maria Maggiore oder San Paolo fuori le Mura? Jedenfalls war es in Rom.

So werden wir uns auch immer wieder an das Restaurant in der Vaucluse erinnern, wo wir erstmals in Zuckerwasser gekochten Fenchel zum Dessert gegessen haben, der so perfekt zum Aroma der reifen frischen Feigen passte. Fenchel zum Dessert, das war eine Offenbarung.

Kürzlich hat uns Freund Alain mit einer kulinarischen Reiseerinnerung überrascht, die auch wir nicht mehr vergessen werden. Er war vor vielen Jahren in einer kleinen, unscheinbaren römischen Trattoria, ohne Speisekarte, wo der Gast essen musste, was auf den Tisch kam. Wie früher zu Hause. An diesem Tag war die Vorspeise Zunge – für ihn ein Gedicht.

Ich weiss, beim Gedanken an eine Rinds- oder Kalbszunge vergeht vielen der Appetit. Natürlich sollte man von einem Tier nicht nur das Filet essen. Aber muss es ausgerechnet die Zunge sein? Spassvögel sagen uns lachend, sie würden nichts essen, was schon in einem anderen Mund gewesen sei. Völlig zu Unrecht. Feinschmecker wissen natürlich, dass die Zunge zu den edlen Teilen eines Tieres gehört und richtig gekocht nicht nur eine wunderbare Konsistenz hat, sondern auch sehr gut schmeckt.

Rinds- oder Kalbszunge – die eine ist aromatischer, die andere zarter – wird üblicherweise mit einer Madeira- oder einer Kapernsauce serviert. In der römischen Trattoria wurde sie ganz fein aufgeschnitten mit Olivenöl, frischer Minze und Peperoncino gereicht. Ich habe drei Handvoll Minze und zwei entkernte Peperoncini zusammen mit Olivenöl und wenig Meersalz in der Moulinex zu einer Art Pesto verarbeitet. Vor dem Servieren habe ich die entsprechende Menge in einem Pfännchen sanft erwärmt und damit die aufgeschnittene Zunge nappiert.