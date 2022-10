Baselbieter Volleyballerinnen starten – Zumindest ein Podestplatz soll es sein Am Samstag startet Sm’Aesch-Pfeffingen in die NLA-Meisterschaft 2022/2023. Die BaZ stellt vier Fragen, die den rundum erneuerten Titelkandidaten begleiten. Thomas Wirz

Sm’Aesch Pfeffingen – hier im Spiel gegen Lugano – möchte wieder an der Spitze klassiert sein. Foto: Lucia Hunziker

Die Jahre folgen sich, das finale Szenario für die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen blieb in den vergangenen Spielzeiten aber mit unschöner Regelmässigkeit fast dasselbe. Mal abgesehen von den beiden durch die Pandemie arg beeinträchtigten Saisons 2019/2020 (Meisterschaftsabbruch) und 2020/2021 (Forfaitniederlage im Playoff-Halbfinal gegen Düdingen) stand das Birstaler Spitzenteam immer im Final – und scheiterte. Entweder an den eigenen Nerven oder am stärkeren Gegner. Wie zuletzt im April, als die Finalissima mit 3:1 an den neuen Serienmeister Neuchâtel UC ging.

Die Wunden sind längst verheilt, am Samstag beginnt ein neues Kapitel mit dem Start-Heimspiel (17.30 Uhr, Löhrenacker) gegen die jurassischen Nachbarinnen von Franches-Montagnes. Neue Saison – anderes Glück? Vier Fragen, die besonders interessieren.

Was löst Timo Lippuners Rückkehr aus?

«Wir wollen im Löhrenacker auch in der neuen Saison wieder grosses Kino bieten», verspricht ‘Aesch-Geschäftsführer Fabio Back anlässlich der Teamvorstellung. Und schickt dann gleich ein zweites Mal das Adjektiv gross hinterher, indem er den «grossen Fachmann» erwähnt, der für ähnlich volle Ränge sorgen soll wie zuletzt im Frühjahr im Playoff-Final gegen Neuchâtel. Gemeint ist der neu-alte Headcoach Timo Lippuner, der die Birstaler Equipe schon von 2014 bis 2017 betreute und nach fünf Jahren Andreas Vollmer an die frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt ist.

Der 41-jährige Solothurner soll das realisieren, was er selbst und Nachfolger Vollmer trotz viel Aufwand nicht geschafft haben: einen grossen Titel, sprich Meisterschaft oder Cup, gewinnen. Gleichzeitig wird von dem im Nachwuchsbereich bestens vernetzten früheren Frauen-Nationaltrainer erwartet, dass Aesch künftig wieder erste Anlaufstelle für die grössten nationalen Talente wird.

Stark genug für den Gipfelsturm?

Ein Blick auf das neue Kader zeigt, dass das nationale Element angesichts von zehn Schweizer Spielerinnen und nur vier Ausländerinnen bereits deutlich verstärkt worden ist. Wobei von ersteren zehn gemäss Lippuner vorläufig nur das Quintett Madlaina Matter, Méline Pierret, Tabea Eichler, Thays Deprati und Livia Saladin regelmässig zum Einsatz kommen dürfte. Auch durch die Verpflichtung der vier Schweizer Talente Lia Capraro (Jahrgang 2002), Ella Ammeter (2002), Shana Haegele (2001) und Anne Weber (2001) ist das Durchschnittsalter auf 22,6 Jahre gesunken, womit Sm’Aesch von den Titelkandidaten das klar jüngste Team stellen wird.

Mit Captain Madlaina Matter (26) sowie den beiden Zugängen Thays Deprati (30) und Maria Zernovic (29) sind nur noch drei Kaderspielerinnen älter als 25. Auf der Aescher Kommandobrücke will man so wenig Erfahrung indes nicht als Nachteil sehen: «Einerseits werden wir nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nikki Taylor als neuer Diagonalangreiferin an ihrer Stelle noch eine starke und erfahrene Angreiferin verpflichten. Andererseits plant der Verein mittelfristig und da wird sich die eingeleitete Verjüngung früher oder später auszahlen», begründet Lippuner. Auch Co-Präsident und Mäzen Matthias Preiswerk glaubt an die neuformierte Equipe und sagt dezidiert: «Unsere Ziele haben sich nicht verändert, wir wollen wiederum angreifen und um den Titel kämpfen.»

Wer macht die Punkte?

Angreifen müssen auf dem Feld in erster Linie die Offensivkräfte Luna Becic (neu, Kroatien), Maria Zernovic (neu, Slowakei), Tabea Eichler (bisher) sowie die noch nicht gefundene neue erste Diagonalangreiferin. Dass die bereits als Haupt-Offensivkraft verpflichtete US-Amerikanerin Nikki Taylor nun nicht zur Verfügung stehen wird, bezeichnet Lippuner als «hartes Brot». Und fügt bei: «Sie hätte das gemacht, was letzte Saison Sm’Aesch wohl den Titel kostete – die entscheidenden Punkte zu skoren.» Für die Suche nach Taylors Ersatz nehme man sich jetzt Zeit, weil man auf dieser Position eine Powerfrau brauche. Mit der 1,87 Meter grossen Eichler steht vorläufig immerhin eine schlagstarke Alternative bereit, die als nationales Talent gilt. Und dann ist da auch noch Rückkehrerin Tarah Wylie, die nach grossem Verletzungspech (Kreuzbandriss) mit ihren 1,95 Metern in der Mitte jederzeit punkten kann.

Wer sind die Hauptkonkurrenten?

Nach vierjähriger Abwesenheit ist der frühere Langzeit-Serienmeister Volero Zürich wieder zurück im Geschäft. Gemäss Präsident Stav Jacobi streben die Aufsteigerinnen zwar «nur» eine Medaille an und scheinen sich für das NLA-Comeback nur unwesentlich verstärkt zu haben. Auch weil Volero am Sonntag im Supercup Meister Neuchâtel mit 1:3 unterlag, gelten die Titelverteidigerinnen wohl als Hauptfavorit im Titelrennen. Lippuner erwartet einen Vierkampf um die Toppositionen zwischen Nêuchatel, Volero, Düdingen und seiner eigenen Equipe. Und sagt mit breiter Brust: «Wir haben in den letzten Wochen 19 Testspiele bestritten, wovon zuletzt 10 gegen Topteams aus Deutschland und Frankreich. Wer ersatzgeschwächt gegen Mulhouse und Dresden ein 2:2 erkämpft, sollte in der NLA gewiss ganz vorne mit dabei sein.» Vielleicht wird die «Titelgschicht» diesmal tatsächlich wahr.

