Ballett für einmal im Museum – Zum Tanz erweckte Zeichnungen Mitglieder der Ballettkompanie des Theaters Basel präsentieren in der Ausstellung zu Kara Walkers Werk und Schaffen ihre bewegende neue Produktion «Telling Bodies». Vivana Zanetti

In der Choreographie von Stefanie Pechtl tanzen Eva Blunno und Elias Boersma umgeben vom Styx, Fluss des Vergessens, ein Pas de deux, in dem es um Machtmissbrauch und Unterdrückung geht. Foto: Damaris Thalmann

Der künstlerische Arbeitsprozess von Kara Walker bildet den Kern der Ausstellung «A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be» im Kunstmuseum Neubau, die einen Einblick in das unerschöpflich wirkende Archiv der US-amerikanischen Künstlerin ermöglicht. Das Prozesshafte geht ebenfalls aus Walkers bevorzugter Darstellungsweise hervor: Die ausdrucksstarken Zeichnungen und Skizzen bilden schwungvolle Pinselstriche ab. Dem Ensemble des Ballett Theater Basel gelingt es in seiner neusten Darbietung «Telling Bodies», die im Auftrag von Kurator Daniel Kurjakovic entstanden ist, den Schwung von Walkers Pinselstrichen aufzugreifen und in fliessende, dann wieder in ruckartige, gewaltvolle Körperbewegungen zu übersetzen.