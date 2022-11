Zwischen Schönenbuch und Allschwil – Zum Schutz der Velofahrer werden Parkplätze aufgehoben Viele Pendler fanden die Veloroute in Richtung Frankreich zu gefährlich. Jetzt will die Gemeinde Allschwil die Situation entschärfen. Die aufgehobenen Parkplätze sollen für mehr Platz auf der Fahrbahn sorgen. Karoline Edrich

Die Velofahrer teilen sich die Strasse mit den Autos. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Foto: SonntagsZeitung

Auf der Schönenbuchstrasse in Allschwil werden die auf drei kurzen Teilabschnitten bis anhin erlaubten Parkierungsmöglichkeiten aufgehoben, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) in einer Medienmitteilung berichtet. Betroffen sind die Abschnitte vor den Gebäuden mit den Hausnummern 47, 53/57 und 69–75. Damit will der Kanton die Verkehrssicherheit auf der Kantonsstrasse, die Schönenbuch mit Basel verbindet, erhöhen.

Bereits im Mai ging die Strecke durch die Medien. Damals hatte der Kanton den circa 700 Meter langen steil bergaufgehenden Abschnitt des Velowegs vom Trottoir auf die Strasse verlegt. Dabei wurde auch die Mittellinie vom Asphalt entfernt. Die Personen, die täglich mit dem Velo zwischen der französischen Grenze und Basel pendeln – darunter Schulkinder –, teilen sich die Strasse seit einem halben Jahr mit Autos und Bussen, manchmal auch mit Lastwagen.

Schönenbucher verärgert

Eine Petition für die Wiederherstellung des alten Zustands der Fahrbahn wurde von 700 Personen unterschrieben – darunter auch Mitglieder des Schönenbucher Gemeinderats. Gemeindepräsident André Knubel monierte damals gegenüber dieser Zeitung: «Der betroffene Abschnitt befindet sich zwar auf Allschwiler Boden. Doch genutzt wird insbesondere der obere Teil hauptsächlich von der Schönenbucher Bevölkerung.» Dass der Kanton die Gemeinde weder über seine Pläne informiert noch nach deren Meinung gefragt habe, zeuge von wenig Weitsicht.

Den Vorwürfen kommt der Kanton jetzt teilweise entgegen. «Grosse bergabfahrende Fahrzeuge mussten wegen der Parkplätze ausweichen. So konnten sich Autos und Velos in die Quere kommen», sagt Armin Schmauss, Projektleiter Verkehrsinfrastruktur des BUD. Da die kantonale Radroute auf der auch als Schulweg genutzt wird, wird in Fahrtrichtung Schönenbuch, ab Liegenschaft 92 bis zum Ortsende, das Velofahren auf dem Trottoir gestattet.

Die Arbeiten zur Signalisierung des Parkverbots sowie um den Veloverkehr auf dem erwähnten Abschnitt des Trottoirs zu gestatten, sollen laut Kanton bis spätestens Ende 2022 umgesetzt werden.

