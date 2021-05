Zwei Firmen beherrschen die Genetik von drei Vierteln allen Mastgeflügels weltweit. Im Bild: Eier werden auf einem Geflügelhof in Oberwangen in Schachteln verpackt. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Im Zuge der Kampagne zu den Agrarinitiativen wird die Tonalität je länger, desto aggressiver und gehässiger – auf beiden Seiten. Ich bin die Letzte, die in die Empörungsschreie der «Agrarlobby stoppen»-Kampagne einstimmen wird, aber auch die Letzte, die Fakten so lange verdreht, bis sie vom Kopf wieder auf den Füssen stehen.

Anlass für diese Kolumne ist eine kürzlich ausgestrahlte Diskussion zu den Initiativen, bei der einmal mehr der sinkende Selbstversorgungsgrad erwähnt und ins Feld geführt wurde. Und wie immer, wenn zu dieser Messgrösse Zahlen in die andächtig nickende Runde geworfen werden, rollen sich mir die Zehennägel. Es wurde positiv auf den hohen Selbstversorgungsanteil bei der Eier- und Pouletproduktion hingewiesen und darauf, dass wir zu einem Löwenanteil Schweizer Eier in unseren Regalen vorfänden. So weit, so korrekt.