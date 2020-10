Des Schweizers liebste Brühwurst: Der Klöpfer Foto: Pino Covino

So mancher in diesem Land bedauert das Abflachen der regionalen und örtlichen Dialekte und beklagt die Entstehung einer Art Einheitsschweizerdeutsch – womöglich noch auf Zürichdeutscher Grundlage – , vom Einzug der Anglizismen ganz zu schweigen. Doch gemach. So schlimm steht es dann doch nicht um die Schweizer Dialekte. Oder wer würde ernsthaft in Basel die beliebte goldbraune Brühwurst wie in der Deutschweiz üblich Cervelat und nicht Klöpfer nennen? Auch der Papiersack bleibt hier eine Gugge – Einheitsdialekt hin oder her. Und dabei ist vom Fasnachtsjargon – Räppli usw. – noch gar nicht die Rede.