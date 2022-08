Nachfolge in der Gastronomie geglückt – Zum Jubiläum ein Guinness Am 18. August feiert das Mr. Pickwick Pub sein 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen gehört zu der Gastrag AG, die gerade vor einer grossen Veränderung steht. Dorothea Gängel

Martin, Richard und Thomas Engler (von links) schauen zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Nicole Pont

Am 18. August 1972 öffnete das Mr. Pickwick Pub an der Steinenvorstadt 13 in Basel seine Türen. Heute, 50 Jahre später, hat sich kaum etwas geändert. Hier treffen sich Menschen, die gerne Bier trinken, sich austauschen, Freundschaften pflegen – ein Platz sowohl für Vereine als auch für Geschäftsleute. Sie alle möchten eintauchen in eine andere Welt, in die der britischen Pub-Kultur. Die Beiz gehört zu der Gastrag, einem der grossen Player in der Gastronomie, die mit über 300 Mitarbeitern 18 Restaurants und 3 Hotels in der Schweiz betreibt.