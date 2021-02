Das Pfyfferli als Film – Zum Glück gibts neben Corona noch Alain Die derzeitige Pandemie hat die Vorfasnachtsveranstaltung des Theaters Fauteuil thematisch fest im Griff. Die Melancholie drückt die Fröhlichkeit etwas in die Ecke. Dominik Heitz

Knallbunter Auftritt von Frau Haubensack-Labhardt (Caroline Rasser) mit ihrem Hündchen Alain. Foto: zVg

Das Theater Fauteuil und seine treuen Freunde sind zäh; sie lassen sich nicht so leicht unterkriegen und haben alles darangesetzt, dass trotz Corona wenigstens noch ihre Pièce de Résistance im Jahresprogramm, das Pfyfferli, zustande kommt – nicht auf der Bühne, sondern als Film. Am Samstagabend war auf Telebasel Premiere. Und es ist wieder – fast – all das da, was die Vorfasnachtsveranstaltung am Spalenberg ausmacht: der rote Vorhang, die fünf Fasnachtsfiguren, Glitzer und Glimmer, Verse, Gesang und Tanz. Nur der Applaus und die Lacher kommen aus der Konserve.