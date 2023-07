Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Der Moment des grossen Triumphs: Carlos Alcaraz verwertet gegen Novak Djokovic den ersten Matchball. Video: SRF

Eine flüchtige Begegnung mit Carlos Alcaraz an einem der ersten Tage in Wimbledon. Der Spanier hatte seinen Match gewonnen und marschierte in Shorts und mit seinem markanten Schlapphut durch den Regen an die Medienkonferenz, ein breites Lachen im Gesicht. Er genoss den Schauer, streckte die Arme aus und fing die Tropfen mit seinen ausgebreiteten Handflächen auf.