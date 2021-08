Fabian Frei nach dem 1:1 gegen YB - «Zum Glück bin ich kein Schiedsrichter»

Fabian Frei, wie haben Sie das Spiel gegen die Young Boys erlebt?

Ich denke, es ist das korrekte Resultat. In der ersten Halbzeit war YB das bessere Team, das muss man anerkennen. Und am Ende hätten wir natürlich gerne noch das zweite Tor erzielt. Wenn man es negativ sehen will, war es vielleicht zu wenig. Wenn man aber alles berücksichtigt und es positiv sieht, sind wir zufrieden mit dem einen Punkt.