Augenzeuge Kurt Wyss – Zum ersten Mal Art Basel – ein Ereignis Wir schreiben das Jahr 1970. In Basel findet zum ersten Mal eine Kunstmesse statt, die sogleich international für Aufsehen sorgt. Markus Wüest

Ein Überblick über die erste Art in Basel. Sie fand in der alten «Baslerhalle» statt. Foto: Kurt Wyss

Die Idee, in Basel eine Kunstmesse durchzuführen, geht auf die Basler Galeristen Ernst Beyeler, Trudl Bruckner und Balz Hilt zurück. An der ersten vom 11. bis zum 16. Juni 1970 ausgerichteten Messe nahmen 90 Galeristen und 30 Verleger aus zehn Ländern teil. Die Messe fand in der alten «Baslerhalle» statt, dort, wo heute das Kongresszentrum steht. Schon der Start war ein Erfolg, da auch international berühmte Künstlerinnen und Künstler persönlich dabei waren. Zum Beispiel Niki de Saint Phalle (wir sehen sie im Rosental-Garten ganz rechts im Bild neben dem Galeristen Felix Handschin) oder der englische Plastiker Henry Moore. Der Stand der Galerie Beyeler war schon damals ein Highlight.