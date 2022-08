Augenzeuge Kurt Wyss – Zum 100. Geburtstag von Theodor Herzl Das Basler Stadtcasino ist bis zum letzten Platz gefüllt. Ein Banner erinnert daran, weshalb der Ort eine herausragende Bedeutung hat: «In Basel habe ich den Judenstaat gegründet.» Markus Wüest

Am 2. Mai 1960 jährte sich zum 100. Mal der Geburtstag von Theodor Herzl, dem Gründer des Judenstaates. In die Geschichtsbücher ist der Zionistenkongress Ende August 1897 als Gründungsdatum eingegangen. Der letzte Zionistenkongress in Basel fand 1946, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, statt. Mit der Gründung Israels 1948 wurden diese Kongresse obsolet, denn zuvor hatten sie quasi als Parlament des noch zu gründenden Staates funktioniert. Doch anlässlich des 100. Geburtstags von Herzl fand auch in Basel eine Feier statt.