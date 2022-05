Leer stehende Fläche – Zukunft der Marktgasse 3 nicht abschliessend geklärt Die neue Besitzerin führt die aktuellen Mietverträge weiter. Was mit den aktuell leer stehenden Flächen passiert, ist derzeit aber noch offen. Isabelle Thommen

Noch ist nicht geklärt, was mit den leer stehenden Flächen im Gebäude an der Schifflände geschehen wird. Foto: Pino Covino

9,45 Millionen Franken zahlte die Zürcher Anlagestiftung Swiss Finance & Property Group (SFP) für das Gebäude an der Marktgasse 3. Ende April war die Liegenschaft an der Schifflände versteigert worden, wie die BaZ berichtete.

Nun teilt das Unternehmen auf Anfrage seine Pläne für das ersteigerte Haus mit. «Das Gebäude wird als Bestandesliegenschaft mit der bestehenden Mieterschaft weitergeführt», sagt Mediensprecherin Sarah Lenz. Für die leer stehende Fläche im Erdgeschoss bestünden noch keine konkreten Pläne. «Mit dem Zuschlag haben wir mit der Ausarbeitung des Vermarktungskonzepts gestartet und werden nun in den nächsten Tagen auf den Markt gehen und in den nächsten Wochen mit Interessenten Gespräche führen – mit dem Ziel einer zeitnahen Vermietung.»

Die Vermarktung der Leerstandsfläche starte noch im Mai. «Die bestehenden Mieter in der Liegenschaft werden von uns begrüsst und deren Mietverhältnisse weitergeführt», kommentiert Lenz weiter. Die SFP besitzt in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt zahlreiche weitere Liegenschaften. Im Jahresbericht der Anlagestiftung heisst es, man wolle sich weiter auf die Standorte Basel und Zürich konzentrieren. Welche weiteren Immobilien in der Region das Unternehmen ins Auge gefasst hat, will Lenz nicht preisgeben: «Die SFP befindet sich im Wachstum und erwägt regelmässig neue Kaufmöglichkeiten in der ganzen Schweiz. Zu laufenden Akquisitionsprojekten erteilen wir keine Auskünfte.»

