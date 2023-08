Zugverkehr unterbrochen – Am Bahnhof in Pratteln wütet ein Brand – Löscharbeiten sind in vollem Gang Kurz vor 6 Uhr ist am Montag ein Feuer in einem Gewerbegebäude beim Bahnhof Pratteln ausgebrochen. Der Zugverkehr wurde eingestellt. UPDATE FOLGT

Eine grosse Rauchsäule ist in Pratteln zu sehen. Leserfoto

In Pratteln ist am Montagmorgen, kurz vor 6 Uhr ein Industriegebäude nahe des Bahnhofs in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Baselbieter Polizei knapp zwei Stunden später mitteilt, konnte der Brandherd lokalisiert und eingedämmt werden. Die Löscharbeiten seien in vollem Gang. Nach derzeitigen Erkenntnisstand sind beim Brand keine Personen verletzt worden, so die Polizei.

Die Löscharbeiten sind in vollem Gang. Foto: Kantonspolizei Baselland

Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sachdienliche Abklärungen durch Spezialisten seien aber in die Wege geleitet worden.

Wegen des Feuers musste der Zugverkehr eingestellt eingestellt werden. Ebenso wurde die Güterstrasse, wo sich das brennende Gebäude befindet, komplett gesperrt.

Die SBB teilen auf «X», dem ehemaligen Twitter, mit, es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen, Ersatzbusse würden organisiert. Reisende zwischen Basel SBB und Pratteln sollten die Trams der Linie 14 benützen. Reisende zwischen Basel SBB und Brugg reisen via Olten.

SDA/ssc

