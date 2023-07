Gleich zwei Paraden in Basel – Zuerst marschierte die Polizei vorne mit, später begleitete sie Biker Zehntausende kamen am frühen Samstagnachmittag zum Tattoo-Umzug in die Basler Innenstadt. Wenig später hielten die Töfffahrer der Biker Days Basel ihre Parade ab. Simon Bordier , Dominik Matt

Schätzungsweise 120’000 Menschen verfolgten die Tattoo-Parade. Im Bild: Die Royal Canadian Mounted Police (vorne) und die Massed Pipes and Drums. Foto: Patrick Straub

Nach dem donnernden Auftakt am Freitag, bei dem sich die Patrouille Suisse die Ehre gab, zeigen sich die Verantwortlichen auch über den zweiten Tattoo-Tag in Basel zufrieden.

Die traditionelle Parade in der Innenstadt habe man am Samstagnachmittag bei «ausgezeichneten Bedingungen» mit 2500 Mitwirkenden und schätzungsweise 120’000 Zuschauerinnen und Zuschauern abhalten können, heisst es in einer Mitteilung. Für Gänsehautstimmung entlang der Strecke hätten nicht zuletzt die vielen Dudelsackspieler aus Schottland, Kanada und der Schweiz gesorgt.

Sämtliche Bands des Basel Tattoo sowie 40 Gastformationen aus dem In- und Ausland nahmen an der Parade teil. Video: Dominik Matt

Die Parade führte vom Barfüsserplatz über die Falknerstrasse zum Marktplatz und via Mittlere Brücke zum Messeplatz. Sämtliche Bands des Basel Tattoo sowie 40 Gastformationen aus dem In- und Ausland marschierten auf der rund zwei Kilometer langen Route durch Basel. Als erste Gastformation nahmen die Polizeimusiken aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft die Strecke unter die Füsse, wie die Organisatoren festhalten. Auch Publikumslieblinge wie die New Zealand Army Band durften nicht fehlen. «Gut gelaunt» habe sich auch die Brass Band aus der Ukraine gezeigt.

Zwei Stunden nach Beginn des Tattoo-Umzugs liessen Töfffahrer aufhorchen: Um 16 Uhr startete die traditionelle Parade der Biker Days Basel, des internationalen Motorrad- und Musikfestivals in der St.-Jakobs-Halle. Die Rundfahrt der Biker in und um Basel wurde von der Verkehrspolizei gesichert. Die Route führte von der Brüglingerstrasse bei der St.-Jakobs-Halle über die Dornacherstrasse und den Luzernerring Richtung Kleinbasel. Von der Horburgstrasse ging es weiter Richtung Wettsteinbrücke und von dort über den St.-Alban-Rheinweg, die Zürcher- und Lehenmattstrasse zurück zur Brüglingerstrasse.

Eskortiert von der Polizei, fuhren die Biker in Basel auf. Video: Dominik Matt





