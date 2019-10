Zuerst beobachtete er sie nur ...

Der Autor

Scott Adlerberg, geboren 1962, wuchs im New Yorker Stadtteil Bronx auf. 1988 publizierte er seine erste Short-Story-Sammlung «The Hunting Heart». Er lebte einige Zeit in der Karibik, wovon sein erster Kriminalroman «Spider and Flies» (2012) zeugt, der auf Martinique spielt. Nach «Jungle Horse» (2014) ist «Graveyard Love» (2016) sein dritter Roman und der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. 2018 erschien in den USA sein historischer Thriller «Jack Waters». Adlerberg lebt heute mit seiner Familie als Schriftsteller sowie Literatur- und Filmkritiker in Brooklyn. Im Bryant Park in Manhattan, wo es im Sommer ein Freiluftkino gibt, moderiert er die Filmdiskussionsreihe «Word for Word Reel Talks».

Scott Adlerberg: «Graveyard Love» (Original: «Graveyard Love», Broken River Books, El Paso TX 2016). Aus dem Englischen von Jürgen Bürger. ars vivendi, Cadolzburg 2019. 222 S., ca. 27 Fr.

