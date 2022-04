200-Millionen-Warhol nur Beginn – Zürichberg-Galerie versteigert riesige Kunstsammlung in New York Nicht nur Warhols «Marilyn», sondern die gesamte Privatkollektion von Thomas und Doris Ammann wird verkauft, insgesamt über 100 Werke. Der Millionenbetrag ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt. Emil Bischofberger

Thomas und Doris Ammann: Über 100 Werke ihrer Privatsammlung werden in New York versteigert. © 2022 Thomas-und-Doris-Ammann-Stiftung

Zwei Wochen nachdem eine kleine Zürcher Galerie die internationale Kunstszene mit der Auktionsankündigung von Andy Warhols «Marilyn» in Aufruhr versetzt hat, legt sie noch einen drauf: Das Auktionshaus Christie’s gibt bekannt, am 9. Mai in New York nicht nur das auf 200 Millionen Dollar geschätzte Prunkstück der privaten Zürcher Sammlung zu versteigern, sondern die gesamte Kollektion, insgesamt rund 100 Werke. Viele hingen in den vergangenen Jahren an den Wänden am Sitz von Ammann Fine Art am Zürichberg. Entsprechend dürften die Wände dort nun ziemlich nackt sein.