Überfall auf Zürcher LGBT-Aktivisten

Verein Achtung Liebe: So nennt sich die Vereinigung, die am vergangenen Freitag – dem Internationalen Tag gegen Homophobie – für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft einen Stand am Lochergut in Zürich-Aussersihl aufgestellt hatte. Dort verteilten die Aktivisten Flyer und Aufkleber, verteilten Kuchen und boten Umarmungen an. LGBT ist die englische Abkürzung für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.