Die Nashörner sind im Zoo Zürich angekommen

Vier Nashörner sind am Donnerstagabend wohlbehalten im Zoo Zürich angekommen. Bei den Neuankömmlingen handelt es sich um Breitmaulnashörner, wie der Zoo mitteilt.

Die Weibchen Tanda, Teshi, Talatini und der Bulle Rani kommen aus dem Zoo Safari Ramat Gan in Tel Aviv und wurden per Flugzeug nach Zürich transportiert. Sie verbringen nun mindestens dreissig Tage in Quarantäne.

Das Jungtier Teshi im Quarantänestall. Foto: pd

Kennenlernen mit Netzgiraffen steht an

Das jüngste Nashorn ist etwas mehr als ein Jahr alt, das älteste 26-jährig. In den kommenden Monaten bis zur Eröffnung der Lewa Savanne am 9. April 2020 lernen sie nun ihr neues Zuhause und ihre künftigen Mitbewohner kennen, darunter die Netzgiraffen Malou, Jahi und Luna, die sich bereits im Zoo Zürich befinden.