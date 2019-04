Krawall-Ostern rund ums Zürcher Seebecken

Brennende Container, fliegende Glasflaschen und Wasserwerfer – in der Nacht auf Freitag, Sonntag und Montag kam es im Bereich Utoquai und Stadelhofen in Zürich zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte am Samstag gar einen Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.