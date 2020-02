Er trägt draussen keine Kippa mehr

Sommer 2019 an einem heissen Nachmittag. Jaron T. steht an einer Bushaltestelle im Zürcher Quartier Friesenberg. Der 20-Jährige befindet sich gerade auf dem Weg zum Fussball, als er einen Mann bemerkt: Mitte dreissig, mit einer Bierdose in der Hand, mustert er Jaron von der Seite her. «Ich merkte gleich, dass etwas nicht stimmte.»