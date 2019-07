Das sind die Strafen für die Klimaaktivisten vom Paradeplatz

Plötzlich herrschte Aufregung in Zürich und Basel. Am Montag vor einer Woche besetzten Klimaschützerinnen und -schützer die Eingänge der Credit Suisse am Paradeplatz Zürich und der UBS in der Aeschenvorstadt in Basel. In beiden Städten löste die Polizei die Aktion mit einem Grossaufgebot auf und verhaftete Protestierende. Allein in Zürich wurden etwas mehr als 60 Aktivistinnen und Aktivisten verhaftet. Sie wurden fast 48 Stunden festgehalten.