100 Zürcher Polizisten suchen vermissten Jogger

Die Stadtpolizei Zürich suchte in der Folge mit verschiedenen Patrouillen und einem Diensthund der Kantonspolizei bis spät in die Nacht nach dem Vermissten. Ohne Erfolg. Die Suche wurde am frühen Montagmorgen fortgesetzt.

Im Einsatz stand auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera. Über 100 Polizistinnen und Polizisten, zum Teil mit Diensthunden, waren im Gebiet Albisrieden/Altstetten unterwegs und suchten nach dem Mann, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.

Muttermal an der Nasenspitze

Bisher waren die Polizisten nicht erfolgreich. Nun hat die Polizei eine Vermisstenanzeige und ein Foto des Mannes publiziert. Er heisst Patrick Bizzarri, ist zirka 180 cm gross, hat eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare.

Patrick Bizzarri wird gesucht. Bild: Stapo Zürich

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen Bart und eine Brille. Er war mit einer dunkelblauen, langen Trainerhose mit der Aufschrift «Adidas», einem dunkelblauen langärmligen «Lacoste»-T-Shirt, einer Filzjacke sowie einer dunkelblauen Jacke und gelben Turnschuhen der Marke «Asics» bekleidet. Patrick Bizzari hat ein auffälliges Muttermal auf der Nasenspitze.