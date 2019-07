Zürcher Lehrer müssen nachsitzen, wenn sie krank sind

Gespräche mit der Bildungsdirektion führten aber nicht weiter: «Wir fanden keine Lösung.» Für die Stadtzürcher SP-Kantonsrätin Monika Wicki ist das ein Skandal: «Die Bildungsdirektion bleibt im legalen Graubereich und tut nichts. Dabei ist fast jede Lehrperson davon betroffen.» Indirekt steige so der Druck, krank zum Unterricht zu kommen. Wicki macht nun politisch Druck. Am Montag hat sie zusammen mit Christoph Ziegler (GLP, Elgg) und Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon) ein Postulat eingereicht, das «dringende Reparaturarbeiten» am Berufsauftrag fordert.

Berufsauftrag umstritten

Die Absenzenregelung ist nicht der einzige Punkt am Berufsauftrag, der für Unzufriedenheit und für Kritik sorgt. Umstritten sind zum Beispiel auch die dreissig Minuten, welche die Bildungsdirektion den Lehrpersonen für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zugesteht. Aus Sicht des Lehrerverbands ist das viel zu wenig. Doch auch in dieser Frage ist keine Einigung mit der Bildungsdirektion in Sicht. Eine weitere Baustelle ist die Altersentlastung, die für über 57-Jährige gegenüber früher um über ein Viertel reduziert wurde. Dazu hat Wicki ebenfalls einen Vorstoss im Kantonsrat eingereicht, doch der dümpelt seit über einem Jahr auf der Traktandenliste; der Regierungsrat beantragt, ihn abzulehnen. «Auch das sitzt die Bildungsdirektorin einfach aus», sagt Wicki dazu.

Was das Absenzenwesen betrifft, bliebe dem ZLV die Möglichkeit einer Klage. Nur müsste sich dazu eine Lehrerin oder ein Lehrer finden, der bereit wäre, deswegen vor Gericht zu gehen. Und das sei gar nicht so einfach, räumt Hugi ein, da oft nur ein paar Stunden pro Jahr nachzuholen sind: «Die meisten Betroffenen haben genug anderes zu tun, also arrangieren sie sich irgendwie.» Der Zufriedenheit diene das nicht.