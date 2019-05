Von Baden abgewiesen

Die Stadt Baden beantragte 1819 beim Kanton Aargau die Trennung von dem agrarisch geprägten und ärmlichen Stadtteil, der so gar nichts von dem Weltmännischen hatte, welches Baden sich zuschrieb. Vor 200 Jahren wurde Ennetbaden also zur Eigenständigkeit gezwungen.

Der Wein verbindet

Die Sonderausstellung im Historischen Museum fokussiert aber auf das Verbindende. Und das ist in erster Linie der Wein. Urs Tremp, in Ennetbaden wohnhafter Badener und Initiator der Ausstellung, sagt: «Kurz zusammengefasst: Die Ennetbadener produzieren den Wein, die Badener trinken ihn.»

Tatsächlich wächst der Badener Stadtwein seit Jahrhunderten in Ennetbaden, am Südhang des Tals eben. Und gekeltert und abgefüllt wird er hauptsächlich in der Spitaltrotte, die ebenfalls in Ennetbaden liegt.

Vorbereiten der Flaschen in der Spitaltrotte. Foto: Hist. Museum Baden, Nefflen, Q01.20645A

So geht man dann in der Ausstellung wie zwischen zwei Rebzeilen von Bild zu Bild, von Vitrine zu Vitrine. Im Mittelpunkt stehen eindrückliche, bisher noch nie öffentlich gezeigte Fotografien des Ennetbadener Werner Nefflen (1919 bis 2014). Nefflen dokumentierte zeitlebens seine Region, oft mit dem Fokus, festzuhalten, was daran ist, verloren zu gehen.

Die Türken kommen

Doch was soll diese rote Kopfbedeckung, ein Fes, in diesem Kontext? Er zeigt auf, dass man in Ennetbaden die Schmach, als zu gering befunden worden zu sein, bald ins Gegenteil kehrte. In Baden wurden nämlich die Ennetbadener im 19. Jahrhundert als Türken bezeichnet, was despektierlich gemeint war.

Das war der Ursprung der Türggenzunft Ennetbaden, die um 1900 gegründet wurde. Auch wurde eine Zeit lang ein «Türkenwein» als Ennetbadener Stadtwein gekeltert.

Die als Beschimpfung gemeinte Bezeichnung wurde umgekehrt. Bild: net

Stararchitekt und Fabrikdirektoren

Auch der Aufstieg, oder sagen wir der Wandel von Ennetbaden zur Wohngemeinde hat ihren Ursprung eigentlich im Wein – genauer in der Reblaus. Als diese in den 1920er-Jahren die Weinreben von Ennetbaden verheerte, wurden zahlreiche Rebberge in Bauland umgezont. Denn dieses war in Baden rar.