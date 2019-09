Überraschende Wende in der Zürcher Regierung

«Wer eins und eins zusammenzählen kann, der konnte selber feststellen, dass die geplante Steuersenkung schwierig wird», sagte Stocker. Als Grund für die Kehrtwende gibt der Regierungsrat denn auch die veränderte Ausgangslage an: Die Ausgaben des Kantons steigen 2020 um voraussichtlich 5 Prozent . Dank höherer Steuererträge wächst auch der Ertrag, allerdings um lediglich 3,9 Prozent .

Krankenkassenprämien deutlich teurer

Die Senkung des Steuerfusses bei den Staatssteuern um 2 Prozent hätte für den Kanton Mindereinnahmen von rund 130 bis 140 Millionen Franken jährlich bedeutet. «Das können wir nicht verantworten», sagte Stocker.

Stockers Partei hält aber an der angestrebten Steuerreduktion fest, wie die SVP Kanton Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Die Mindereinnahmen müssten durch Sparmassnahmen ausgeglichen werden. Die SVP des Kanton Zürich werde einzelne Ausgaben zurückweisen.

Auf der Ausgabenseite fielen die erhöhten Beiträge an die Krankenkassenprämien am stärksten ins Gewicht, wie Stocker an der Medienkonferenz ausführte. Hier steigt der Nettoaufwand des Kantons von 408 auf 479 Millionen Franken. Der Bruttoaufwand für Prämienverbilligung, Prämienübernahmen und Verlustscheinübernahmen überschreite mit 1019 Millionen Franken erstmals die Milliardengrenze. Der Regierungsrat muss aufgrund eines Bundesgerichtsurteils die Einkommensgrenzen für Familien mit Kindern anheben.

1218 neue Vollzeitstellen

Auch werden mehr Menschen vom Kanton angestellt – der Beschäftigungsumfang steige im Vergleich zum Budget 2019 um 1218 Vollzeitstellen . Auf die Volksschule entfallen 183. Hauptgrund sind die steigenden Schülerzahlen. Auf Grund des Bevölkerungswachstums werden auch das Unispital (plus 358 Vollzeitäquivalente), die Psychiatrische Universitätsklinik (plus 271), die Universität Zürich (plus 63) und die Kantonspolizei (plus 25) mehr Personal brauchen. Diesen «absolut übertriebenen» Anstieg der Stellenprozente will die SVP gemäss Medienmitteilung der Partei bekämpfen.