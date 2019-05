Schaffhausen-Fans rufen zu Gewalt gegen Frauen auf

Die SP-Kantonsrätin und FCW-Spielerin Sarah Akanji zeigt sich schockiert. Sexismus habe weder im Stadion noch sonst wo auf der Welt Platz. Und auch die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr äussert sich auf Twitter: «Das ist ein klarer Aufruf zur Gewalt gegen Frauen. Da reicht eine Entschuldigung nicht mehr.» Sie fordert den Club auf, weitergehende Massnahmen zu ergreifen, «um solches für ein und allemal zu verhindern».

Auch Toja Rauch, Spielerin beim FC Winterthur, reagiert auf Facebook: «Das ist purer, gewalttätiger Sexismus. Ihr solltet euch schämen.» Sie fügt an: «Das Einzige, was ihr damit auslöst, ist eine noch stärkere Winterthurer Fangemeinschaft gegen Gewalt und Rassismus. Well done, you idiots!»