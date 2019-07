Lotsen erhalten Schützenhilfe aus Bundesbern

«LSZH B0893/19 – VFR FLT SUSPENSION DUE TO ATC CAPACITY»: Diese in Fliegerlatein formulierte Notiz der Skyguide an alle Piloten sorgt für grössere Aufregung bei der Leicht- und Sportfliegerei. Sie bedeutet, dass aus Kapazitätsgründen auf dem Flughafen Zürich keine Sichtflüge mehr zugelassen werden.