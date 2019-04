Jung, pointiert und auf Blochers Linie

Trotzdem soll er die Partei auf Erfolgskurs bringen, zumindest bis zu den nationalen Wahlen im Herbst. Bis es wieder besser wird, so die Hoffnung des Parteivorstands. Es war eine Überraschung, als dieser gestern den erst 31-jährigen Dübendorfer Gemeinderat und Ortspräsidenten der SVP zum Kronfavoriten für die Wahl bei der heutigen Delegiertenversammlung machte.

Erinnerung an Toni Brunner

Die Richtung, die die Partei damit einschlagen will, ist klar: «Die SVP muss wieder lauter werden», sagt Walder. Mit ihm wird der Ton wohl aggressiver. «Wir müssen mit unseren traditionellen Themen punkten.» Die Schwierigkeit sei, wie man diese verständlich rüberbringen könne. «Es geht jetzt darum, den Wählern zu zeigen, wie sie beispielsweise das Rahmenabkommen mit der EU konkret betrifft.» Genaueres will er nicht sagen, noch nicht – die strategische Ausrichtung werde jetzt im Vorstand definiert.

Sicher ist: Walder ist der Kandidat mit Christoph Blochers Segen. Blocher leitete die Arbeitsgruppe, die Walder übers Wochenende auserkoren hat. Blocher, der auch den Anstoss für die Rücktritte von Konrad Langhart und des restlichen Parteivorstands gegeben haben soll. Blocher, der mit Walder einen stramm auf nationaler SVP-Linie politisierenden Jungspund portiert. Das erinnert an Toni Brunner, der 2008 unter Blocher 33-jährig nationaler Parteipräsident wurde.

Walder ist seit 2014 Präsident der Dübendorfer SVP. Als sein Ziehvater gilt Vorgänger Orlando Wyss, der Walder zusammen mit Nationalrat Toni Bortoluzzi und Elisabeth Pflugshaupt zur Seite gestellt wird.

«Ich habe schnell gemerkt, dass er mehr will und auch kann.»Orlando Wyss, SVP-Kantonsrat

Wyss lobt Walder in den höchsten Tönen, natürlich. «Patrick ist pflichtbewusst, einsatzfreudig, unermüdlich.» Schwächen? «Da kommt mir spontan nichts in den Sinn.» 2006 wurde Walder überraschend in den Dübendorfer Gemeinderat gewählt, stiess von Listenplatz 20 auf Listenplatz 9 vor und wurde gewählt. «Ich habe ihn dann in den Vorstand genommen – und schnell gemerkt, dass er mehr will und auch kann», sagt Wyss über Walder.

Walder ist ein politischer Frühstarter. Schon mit 14 hat er den Jugendrat in Dübendorf mitbegründet. Das habe sein politisches Interesse geweckt. «Schnell war klar, dass die Junge SVP meine Partei ist», sagt er. Politisiert habe ihn der hohe Ausländeranteil an seiner Sekundarschule. «Das hat zu Konflikten geführt.»