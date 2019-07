Das letzte Gefecht ums Seeufer

Der letzte Akt kündigt sich im Vergleich mit den vorangegangenen Dramen so leise an, dass man ihn kaum noch wahrnimmt – dabei ist er inhaltlich der vielleicht bedeutendste. Die Richtlinien des Kantons fürs Bauen am Seeufer sollen ersetzt werden durch Richtlinien der Gemeinden: klingt nach einer Formalie. Tatsächlich wird dabei aber ein Instrument abgeschafft, das ein Schwert in den Händen der Seeuferwegbefürworter war. Nämlich die Möglichkeit, Wegrechte entlang des Ufers ohne Enteignung einzufordern – das heisst: ohne enorme Kosten, sondern mit «legaler Erpressung», wie es Betroffene nannten.

Das System «legale Erpressung»

Wie das funktionierte, zeigt ein Fall, den das Verwaltungsgericht im Sommer 2013 behandelte. Das Ehepaar Wagner (Name geändert) wollte damals sein Einfamilienhaus am Seeufer umbauen. Die Gemeinde hiess das gut. Aber dann schaltete sich der Kanton ein. Das Recht dazu hatte er, weil das Grundstück der Wagners wie fast alle am Zürichsee vor über hundert Jahren künstlich aufgeschüttet worden war. Der Kanton als Hüter des Sees sicherte sozusagen als Gegenleistung Sonderrechte, die in sogenannten Konzessionen festgehalten wurden. Deshalb musste später jedes neue Bauprojekt durch die Mühlen des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel).

Die Mehrheit dessen, was in den Konzessionen konkret festgehalten war, spielte dabei keine Rolle. Entscheidend war, dass sie dem Kanton das Recht gaben, Projekte aufgrund eigener Richtlinien fürs Bauen am Seeufer zu beurteilen. Im Fall der Wagners kam der Bescheid: Ihr dürft bauen – aber nur, wenn ihr dem Kanton das Baurecht für einen Uferweg einräumt. Unentgeltlich.

Fast jedes Haus tangiert

Solche Entscheide sorgten am See für Irritation, zumal mit Markus Kägi (SVP) eine Partei den Baudirektor stellt, die den Seeuferweg resolut bekämpft. Das Awel folgte mit seiner Forderung aber lediglich einer Vorschrift aus den erwähnten Richtlinien, die pikanterweise aus der Ära Hans Hofmann stammen, ebenfalls SVP-Baudirektor. Dort steht: «Neubauten näher als 18 Meter am Ufer gibt es nur, wenn der Eigentümer auf das Gegengeschäft mit dem Wegrecht eingeht.» An manchen Seeabschnitten wäre heute fast jedes Haus davon tangiert.