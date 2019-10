BMW-Lenker fährt in Winterthur Polizistin an und verletzt sie schwer

Im Winterthurer Stadtkreis Seen hat ein 20-jähriger BMW-Fahrer eine 39-jährige Polizistin angefahren und schwer verletzt. Das berichtet die Kantonspolizei Zürich. Zuvor hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet, weil er am frühen Morgen einen «schwarzen BMW der Luxusklasse» aus einer Autogarage in Neftenbach gestohlen haben soll.